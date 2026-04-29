Gülistan Doku soruşturmasında kritik tespit: Organize bir suç mekanizması var

Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun açıklamaları ve dosyaya giren yeni deliller, olayın “planlı bir organizasyon“ olduğu şüphesini güçlendirdi. Soruşturma kapsamında eski emniyet müdürünün ifadesi alınırken, firari şüphelinin babasını “itirafla“ tehdit ettiği mesajlar dosyaya eklendi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinesinde ulaşılan yeni dijital verilerle "kasten öldürme" ve "suç delillerini karartma" çerçevesinde derinleşiyor.

"Olayın seyri değişti, tüm ihtimallerin üzerine gidiyoruz"

Soruşturmanın seyrine ilişkin TRT Haber'e önemli açıklamalarda bulunan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, dosyanın artık sadece bir "kayıp şahıs" vakası olmadığını vurguladı.

Başsavcı Cansu, ulaşılan yeni bilgiler ışığında soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı;

Gülistan Doku soruşturmasında ulaştığımız yeni deliller, özellikle dijital verilerin geri getirilmesi ve tanık beyanları, bizi olayın ardında organize bir suç mekanizması olduğu şüphesine götürdü. Kimsenin dokunulmazlığı yoktur; eski vali, polis ya da kamu görevlisi fark etmeksizin adaleti tesis etmek için tüm şüphelerin üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Özellikle delillerin yok edilmesi ve şüphelilerin yurt dışına kaçırılması iddiaları merceğimiz altında.

Eski Emniyet Müdürü Erzurum'da ifade verdi

Soruşturmanın ucu kamu görevlilerine kadar uzanırken, dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in de bilgisine başvuruldu. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Delen, "tanık" sıfatıyla ifade verdi. Erzurum Adliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren ifade işleminin ardından Delen şehirden ayrıldı. Delen'in ifadesinin, özellikle olaydan sonraki ilk saatlerdeki "eksik veya hatalı" olduğu iddia edilen işlemlerin aydınlatılmasında kritik rol oynaması bekleniyor.

Dosyayı giren yazışma: Amerika'ya niye yollandığımı söylerim

Soruşturmaya giren en çarpıcı delil ise hakkında kırmızı bülten bulunan firari şüpheli Umut Altaş ile tutuklu babası Celal Altaş arasındaki yazışmalar oldu. ABD'ye kaçan Altaş'ın, babasından 9 bin dolar istediği, alamayınca da itiraf tehdidinde bulunduğu belirlendi.

Altaş'ın mesajlarında yer alan, "Bugün hesabıma para gelmezse savcı hanımı arar her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı da söylerim. Öteceğim her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak" ifadeleri, Başsavcı Cansu'nun işaret ettiği "organizasyon" şüphesini destekleyen en somut delillerden biri olarak kayıtlara geçti.

12 tutuklama ve kırmızı bülten

Başsavcı Cansu'nun işaret ettiği kararlı süreç kapsamında, aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Yurt dışına kaçan Umut Altaş için ise kırmızı bülten çıkarıldı.

Sahada "kadavra köpekleri" ve "yeraltı görüntüleme" ile arama

Adli süreç derinleşirken, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki JASAT, JAK ve Ankara'dan gelen JÖAK ekipleri saha çalışmalarına ara vermiyor. Ekipler, Mazgirt Peri Suyu ve Pertek'in Koçpınar köyü mevkisindeki sarp arazilerde, mağaralarda ve kaya oyuklarında yeraltı görüntüleme cihazları ve kadavra köpekleriyle Doku'ya ait bir iz arıyor.

Gülistan Doku'nun ailesinin adalet bekleyişi sürerken, Başsavcılık kaynakları soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni gözaltı ve ifadelerle daha da genişleyebileceğini sinyalini verdi.

Kaynak: Haber Merkezi