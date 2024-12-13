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Hakan Fidan: 15. Büyükelçiler Konferansı başarıyla tamamlandı

Hakan Fidan: 15. Büyükelçiler Konferansı başarıyla tamamlandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı’nı başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan konferansa ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nı başarıyla tamamladıklarını belirterek, dünyanın dört bir yanında görev yapan büyükelçilerle ve merkez teşkilatın yöneticileriyle, Türkiye'nin dış politika hedeflerini, bölgede ve dünyadaki son gelişmeleri değerlendirdiklerini, gelecek dönem için yol haritalarını şekillendirdiklerini aktardı.

"Alınan kararları hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız"
Konferans kapsamında 7 panel ve 16 tematik oturum gerçekleştirildiğini belirten Fidan, savunma, güvenlik, ekonomi, finans, bağlantısallık, sanayi, ulaştırma, adalet, iletişim, çevre, enerji, göç ve kültür gibi dış ilişkiler ile ilgili birçok alanda istişarelerde bulunduklarını açıkladı.

Fidan, büyükelçileri, bakan ve kurum başkanlarıyla bir araya getirdikleri panellerde, dış ilişkilerinde uyum ve eş güdümü güçlendirmek, karar alma süreçlerinin bütüncül bir anlayışla ele alınmasını sağlamak üzerine tartışmalar yürüttüklerini, yuvarlak masa toplantıları ve akademik panellerle geleceğe yönelik vizyonlarını eleştirel bir bakış açısıyla ele aldıklarını aktardı.

Görev yerlerine dönecek büyükelçilerin, yeni bir heyecan ve kararlılıkla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye, mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Fidan, "Konferansımızın sonuçları doğrultusunda belirlediğimiz hedefleri yakından takip edecek ve alınan kararları hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Fidan, 5 bakanı ağırladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Su, Bağlantısallık ve Enerji-Ekonomi, Finans ve Teknoloji" panellerinde bakanları ağırladı.

Bakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "Su, Bağlantısallık ve Enerji” panelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu, "Ekonomi, Finans ve Teknoloji" panelinde ise Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ağırladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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