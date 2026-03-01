Hamaney öldü mü, yaşıyor mu? İran’ın dini lideri Ali Hamaney öldürüldü mü?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetimi "Hayber'in Fethi” adı verilen misilleme operasyonlarını devreye soktu. İran, hava sahasını tüm uçuşlara kapattığını duyururken, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerinin hedef alındığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldüğünü iddia ettiği öne sürüldü. İran medyasında yer alan haberlerde Hamaney'in hayatını kaybettiğinin doğrulandığı ve ülkede 40 günlük resmi yas ilan edildiği aktarıldı.
Söz konusu iddialara ilişkin uluslararası bağımsız kaynaklardan henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Bölgedeki gelişmeler yakından izleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi