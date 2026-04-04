Hamile kadın doğumda yaşamını yitirdi! Yakınları hastaneyi bastı

- Güncelleme Tarihi:

İstanbul Esenyurt’ta kaldırıldığı özel hastanede doğum esnasında yaşamını yitiren hamile kadının yakınları hastaneyi basarak doktora saldırdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 25 yaşındaki Büşra Söylemez, doğum yapmak için Şehitler Mahallesi'ndeki özel hastaneye getirildi.

Söylemez, doğum esnasında yapılan müdahalenin ardından fenalaştı.

Bir süre sonra genç kadının hayatını kaybettiği haberi yakınlarına verildi.

YAKINLARI HASTANEYİ BASTI

Söylemez'in hayatını kaybettiği haberinin ardından kadının yakınları doğum sırasında ihmal olduğunu iddia ederek hastaneyi bastı, doktora saldırmaya başladı.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ortalığın birbirine girdiği olayda polis ekipleri hastaneyi basmak isteyen yakınları hastaneden uzaklaştırdı.

Polis ekipleri gece boyunca hastane çevresinde nöbet tutarken Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ve savcılık genç kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

