Hangisi “İstanbul’u Dinliyorum“ adlı ünlü şiirin şairinin diğer ünlü şiirlerinden birinin adıdır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Türk edebiyatında Garip akımının öncüsü olan ve şiiri sokağa indiren şair, İstanbul'un günlük yaşamını en saf haliyle dizelerine taşımıştır.
Hangisi "İstanbul'u Dinliyorum" adlı ünlü şiirin şairinin diğer ünlü şiirlerinden birinin adıdır?
"İstanbul'u Dinliyorum" şiirinin yazarı olan Orhan Veli Kanık, bu eserinde olduğu gibi diğer şiirlerinde de derin duyguları yalın bir dille ifade etmiştir. Seçenekler arasında yer alan Anlatamıyorum, şairin "Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?" dizesiyle başlayan ve çaresizliği en samimi şekilde anlatan en meşhur eserlerinden biridir.
Cevap: Anlatamıyorum
