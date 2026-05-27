Hayvan sevgisiyle sağlığına kavuştu; köyüne dönüp modern tarım ve hayvancılığa başladı
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan ve 6 yaşındayken doğumsal bir metabolik hastalık teşhisi konulan Ümit Elli (25), ilaç tedavisi ve hayvan sevgisi sayesinde sağlığına kavuşarak üniversite eğitiminin ardından köyüne döndü ve modern tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

Yeşilhisar ilçesi Musahacılı Mahallesi'nde yaşayan Ümit Elli'ye (25), 6 yaşındayken doğumsal bir metabolik hastalık teşhisi konuldu. Hastalığı yenen Elli, hayvanlara olan tutkusu nedeniyle Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Veteriner Teknikerliği bölümünde eğitim aldı. Elli, eğitimini tamamladıktan sonra köyüne dönerek aile işletmesindeki hayvancılığın başına geçti ve modern tarım ve hayvancılık yaparak üretime başladı. Elli'nin şimdiki hedefinde ise devlet desteği alarak büyükbaş işletmesi kurabilmek var.

Yaptığı işi çok sevdiğini anlatan Ümit Elli, "Hayvan sevgisiyle büyüdüm. Şimdi ise modern tarım ve hayvancılık yapıyorum. Hayvancılığı küçük yaştan beri çok seviyorum. Benim gibi gençlere örnek olabilmek için sahada aktif olarak çalışıyorum. Bir öykü, bir başarı hikayesi yazdım. Küçük bir rahatsızlığım olmasına rağmen hayvanların içinde olmam ve onları sevmemle o rahatsızlığımı da yendim. Şimdi ise yeni bir hayat hikayesi yazdım. Hayatımı bu şekilde şekillendirdim. Bu işi çok seviyorum. Hayvanların içinde olmaktan mutluyum. 70 küçükbaş ve 60 tanede kuzularımız var. Çevreden bu işi yapmama biraz tepki gösteriyorlar. ‘Yapma, bir işletmeye gir' diyorlar. Ama ben mutluyum. Kendi işimin patronu olmaktan gurur duyuyorum. En büyük hayalim, büyükbaş hayvan işletmesi kurabilmek” dedi.

‘ÜLKEMİZİN KALKINMASININ ÜRETİMDEN GEÇTİĞİNİ BİLİYORUM'

İnsanların kendisine ön yargı ile yaklaştığını da söyleyen Elli, "Hayvanları seviyorum. Küçük yaştan beri içlerinde büyüdüm. İleride nasip olursa büyükbaş işletme yapmak istiyorum. Devletimizin 2 yıl ödemeli 7 yıl geri ödemesiz desteği ile birlikte bu işi yapmak istiyorum. Ülkeme katkıda bulunmak istiyorum. Veteriner teknikerliğini bunun için okudum. Ülkemizin kalkınmasının üretimden geçtiğini biliyorum. Hayvanların içinde olmaktan, tarım ile uğraşmaktan dolayı mutluyum. 5-6 gibi kalkıyorum. Yemlerini döküyorum. Bakımlarını yapıyorum. Yemledikten sonra meraya yaylıma gönderiyorum. Küçükbaş hayvancılığa insanlar hor bakıyor. Ben ne kadar veteriner teknikeri olsam da ön yargı ile yaklaşıyorlar. İnsanlar çoban olmak istemiyor. Hayvancılığı sevdiğim için kendim yapmak istiyorum” diye konuştu.

‘EN BÜYÜK GÜÇ BAŞARIDIR'

Geleneksel tarım ve hayvancılığın yıllardır köylerinde yapıldığını da anlatan Elli, "Her şey otomatik. Hayvan gübre sıyırıcısı otomatik. Yem karma makinesi ile hayvanların yemini hazırlayıp traktörler önüne döküyorum. Köyümüz zaten geçmişten beri hayvancılıkla uğraşıyor. Yıllardır geleneksel yöntemlerle tarım ve hayvancılık burada yapıldı. Şimdi, modern yöntemlerle teknoloji ile yaptığım işi daha da ileriye taşımak istiyorum. Atatürk'ün dediği gibi, ‘Köylü milletin efendisidir' eğer köylerde üretim olmazsa ülkemiz kalkınamaz. Köyde üretim olsun ki, bu ülkede devamlılık sağlansın. Bu işi sevdiğim için böyle bir hayatı seçtim. Köy hayatını seviyorum. Köyde olduğum için mutlu ve huzurluyum. Gençler, köylerine yatırım yapsın. Üretim yapsın. Kimseyi dış görünüşleri ile de yargılamasınlar. Bazen olumsuz tepkiler alıyorum. Ama bu beni hiçbir zaman yolumdan döndürmüyor. Kimseyi takmıyorum. En büyük güç başarıdır” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: DHA


