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Hediye keçiyle hayvancılığa başladı; sürü sahibi oldu

Hediye keçiyle hayvancılığa başladı; sürü sahibi oldu
İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan ve 20 yıl önce anneannesinin düğünde hediye ettiği keçiyle hayvancılığa başlayarak sürü sahibi olan Esin Sipahi (41), “Keçi sürümüz zamanla 50-60’ı buldu. Eşimle keçileri satıp, tarla aldık. Tarlaya hayvan çiftliği kurduk. Şu anda sürümüz 50-60’ı buldu. 26 tane sağmal hayvanımız, 5 tane gebe düvemiz, 24 tane de buzağımız var“ dedi.

Tire ilçesinde yaşayan Esin Sipahi, 20 yıl önce anneannesinin düğünde hediye ettiği keçiyle hayvancılığa başladı. Keçi sayısı arttıktan sonra sürüsünü satıp, aldığı 10 tane inek ile büyükbaş hayvancılığa ve süt üretimine başlayan Sipahi, 20 yılda 26 sağmal inek, 24 buzağı, 5 gebe düve ile büyükbaş hayvan sayısını 55'e çıkardı.

'ÇİFTLİĞİMİZ GİTGİDE BÜYÜYOR'

Hayvancılığa anneannesinin düğün hediye olarak getirdiği keçiye bakarak başladığını belirten Sipahi, "Keçi sürümüz zamanla 50-60'ı buldu. Eşimle keçileri satıp, tarla aldık. Tarlaya hayvan çiftliği kurduk. Küçük bir çiftlikle, 10 tane Simental cinsi inekle hayvancılığa başladık. İşler güzel gidiyordu, büyüyen buzağıları satarak büyümeye başladık. Devlet düve hibesi veriyordu, son gün oraya başvurdum. Denizli'den 8 tane düve alabildik, sütümüz bu 8 hayvanla çoğaldı. Simentalleri de satıp, Holstein türü inek aldık. Daha sonra yurt dışından 20 tane gebe hibe düve aldık. Şu anda sürümüz 50-60'ı buldu. 26 tane sağmal hayvanımız, 5 tane gebe düvemiz, 24 tane de buzağımız var. Çiftliğimiz gitgide büyüyor" dedi.

'BAYRAĞI OĞLUMA TESLİM EDECEĞİZ'

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çiftçilere yönelik düzenlediği kurslara da katıldığını belirten Sipahi, "Oradaki derslerde hayvana nasıl bakılacağını, besleneceğini, sağım yapılacağını öğrendim. Kendimi bu şekilde geliştirdim. Dizi izlemek yerine internetten hayvanların nasıl bakılacağını, besleneceğini araştırdık. Hayvancılığı herkese tavsiye ederim. Kadınların bu alanda yapamayacağı hiçbir iş yok" diye konuştu. Hedefinin 55 tane sağmal inek elde etmek olduğunu söyleyen Sipahi, "Arkadan gelen düveler sürüyü çoğaltmış olacak. 55 tane sağmal hayvan hedefliyorum. Oğlum Ege Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği bölümünü okuyor. Bir zaman sonra bayrağı ona teslim edeceğiz. Arkasında destek oluruz, her zaman yanında oluruz. Bayrağımızı teslim alır" dedi.

Kaynak: DHA

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