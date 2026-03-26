Hizbullah: İsrail’e ait iki savaş tankını füzelerle vurduk

Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki Marjayoun bölgesinde yer alan Kantara kasabası yakınlarında İsrail’e ait iki savaş tankını füzelerle hedef alarak vurduğunu iddia etti.

Yapılan açıklamada, grubun bölge genelinde toplamda yedi tankı hedef aldığı öne sürüldü.

İsrail ordusu söz konusu saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Bu gelişme, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik başlattığı kara harekatının ardından yaşandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, harekatın amacının Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi tamamen kontrol altına almak olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

