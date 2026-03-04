İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: “İran sınırında 90 bin kişilik hazırlığımız var olağanüstü hareketlilik yok’’

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu'nun ziyaretinde gündemin en sıcak başlığı olan İran–ABD–İsrail savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi, olası bir göç ihtimaline karşı Türkiye'nin tüm kurumlarıyla hazırlıklı olduğunu belirterek, "İran sınırında 90 bin kişilik hazırlığımız var” dedi.

Ziyarette Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, Ankara ve Anadolu'dan gelen basın mensupları adına Bakan Çiftçi'ye kabullerinden dolayı teşekkür etti. Federasyon Genel Başkan Yardımcısı ve Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevellisi Nurettin Bay da görüşmede hazır bulundu.

Bakanlıkta Kritik Toplantı

Bakan Çiftçi bölgede 5 gündür devam eden savaşın Türkiye'ye olası etkileri üzerine İçişleri Bakanlığı'nda kapsamlı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD başta olmak üzere ilgili tüm birimler katıldığını kaydeden Çiftçi, toplantıda özellikle sınır güvenliği ve muhtemel göç hareketliliği senaryoları masaya yatırıldığını bildirdi. Bakan Çiftçi'nin verdiği bilgiye göre:

Üç Senaryolu Göç Planı

İçişleri Bakanlığı olası bir göç dalgasına karşı üç aşamalı plan hazırladı:

• Birinci senaryo: Göç hareketliliğinin Türkiye sınırına ulaşmadan İran tarafında karşılanması ve yönetilmesi.

• İkinci senaryo: Hareketliliğin artması halinde sınır hattında tampon bölgeler oluşturularak kontrol altına alınması.

• Üçüncü senaryo: Son çare olarak göçmenlerin Türkiye sınırları içinde kontrollü şekilde barındırılması.

Bakan Çiftçi, ilk etapta 90 bin kişiyi barındırabilecek kapasitenin hazır olduğunu, çadır kentler ve geçici barınma alanlarına yönelik planlamaların tamamlandığını açıkladı.

Sınırda Olağanüstü Yoğunluk Yok

İçişleri Bakanı Çiftçi, İran sınırındaki Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı valileriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. Çiftçi; "Elimizdeki verilere göre son günlerde giriş-çıkış rakamları birbirine yakın seyrediyor:

• 3 Mart: Giriş 2032 – Çıkış 1966

• 2 Mart: Giriş 1754 – Çıkış 1938

• 1 Mart: Giriş 1224 – Çıkış 1591

Rakamlar, sınırda olağanüstü bir hareketliliğin olmadığını gösteriyor” dedi.

Bakan Çiftçi, İran'ın aldığı karar doğrultusunda kendi vatandaşlarının ülke dışına çıkışına izin vermediği; Türkiye ve üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışlarının ise sürdüğünü ifade etti.

"Terörsüz Türkiye Süreci Etkilenmeyecek”

Bakan Çiftçi, İran'daki gerilimin Türkiye'de yürütülen "Terörsüz Türkiye” sürecini olumsuz etkilemeyeceğini belirterek sürecin bir devlet politikası olarak kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katkılarıyla yürütülen sürecin önemli bir aşamaya geldiğini ifade eden Çiftçi, "Bu 50 yıllık prangadan kurtulacağız. Türkiye kendi sorununu kendi çözüyor” dedi.

Bakan ayrıca sabah saatlerinde DEM heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini, sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

"Anneler Artık Ağlamasın”

Terörle mücadelede ağır bedeller ödendiğini hatırlatan Çiftçi, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Bu süreç başarıya ulaşsın ki anneler artık ağlamasın. Ülkemizin enerjisini daha güçlü yarınlara yönlendirelim” ifadelerini kullandı.

Çetelere ve Uyuşturucuya Karşı Taviz Yok

Göreve geldiği günden bu yana organize suç örgütleri ve çetelere karşı mücadelenin öncelikli başlık olduğunu vurgulayan Çiftçi, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin istihbarat destekli operasyonlarının kararlılıkla süreceğini söyledi.

"İnsanımızın huzurunu bozan, canına ve malına kasteden her yapının üzerine gideceğiz” diyen Bakan, uyuşturucuyla mücadelenin de en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi