İkinci minguzzi vakası! Ölen çocuk öldüren çocuk: Katilin ifadesinin her satırı bir hiç uğruna

Güngören’de iki grup arasında çıkan tartışmada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı göğsünden bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki E.Ç. ifadesinde, “Kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan Atlas Çağlayan bana ’Ne bakıyorsun’ dedi. Üzerime geldi. Ben de bunun üzerine bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum“ dedi.

İstanbul'un Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında, bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.Ç (15), üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı.

E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BIÇAĞI KARNINA BİR KEZ VURDUM"

E.Ç., savcılık ifadesinde, "Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y. ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören'de bulunan bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum, başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan, bana 'Ne bakıyorsun?' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar.

Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darbederek hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi, ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Çağlayan'ı tanımam, suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim." dedi.

Kaynak: DHA