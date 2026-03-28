İletişim Başkanı Duran Azerbaycanlı mevkidaşı İsmayilov ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026 kapsamında Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmad İsmayilov ile İstanbul’da bir araya geldi.
İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yayımladığı mesajında ise şu ifadeleri kullandı:
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026 kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmeler çerçevesinde, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Sayın Ahmad İsmayilov ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum.
Görüşmemizde, Türkiye ile kardeş ülke Can Azerbaycan arasında medya ve iletişim alanında yürütülen iş birliğinin daha da derinleştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve stratejik iletişim alanında eş güdümün artırılması konularını ele aldık.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden güçlü Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin, iletişim alanında da kurumsal ve sürdürülebilir bir zemine taşınmasına büyük önem veriyoruz.
"İki devlet, tek millet" anlayışıyla, iş birliğimizi daha da güçlendirerek ortak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
