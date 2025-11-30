GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,45
EURO
49,17
STERLİN
56,30
GRAM
5.843,16
ÇEYREK
9.601,52
YARIM ALTIN
19.136,83
CUMHURİYET ALTINI
38.094,36
GÜNCEL Haberleri

İletişim Başkanı Duran: Etkisini gelecekte daha net göreceğimiz bu gelişme hava muharebelerinde oyunun kurallarını değiştirecek

İletişim Başkanı Duran: Etkisini gelecekte daha net göreceğimiz bu gelişme hava muharebelerinde oyunun kurallarını değiştirecek
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bayraktar KIZILELMA’nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin, “Bugün Türk Savunma Sanayii KIZILELMA ile dünya savaş teknolojisini değiştiren önemli ve gurur verici bir hamlede daha bulundu.“ değerlendirmesini yaptı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türk Savunma Sanayii KIZILELMA ile dünya savaş teknolojisini değiştiren önemli ve gurur verici bir hamlede daha bulundu. İlk defa insansız bir hava aracı, havadan havaya füze ile hedefini tam isabetle vurdu. Etkisini gelecekte daha net bir şekilde göreceğimiz bu gelişme hava muharebelerinde oyunun kurallarını değiştirecek. Milli Teknoloji Hamlesinin ana taşıyıcısı olan başta Selçuk Bayraktar, Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE olmak üzere emeği geçen herkesi canıgönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER