GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,734 TL
EURO
51,429 TL
STERLİN
59,425 TL
GRAM
6.753 TL
ÇEYREK
12.621 TL
YARIM
24.839 TL
CUMHURİYET
47.724 TL
GÜNCEL Haberleri

İletişim Başkanı Duran STRATCOM Zirvesi’nde görüşmeler gerçekleştirdi

İletişim Başkanı Duran STRATCOM Zirvesi’nde görüşmeler gerçekleştirdi
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) kapsamında görüşmelerini sürdürdü.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) kapsamında Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile bir araya geldi.

Duran, paylaşımında, STRATCOM Zirvesi'ndeki görüşmeleri kapsamında Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Swapon'la bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, medya ve iletişim alanında karşılıklı işbirliği imkanları, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve küresel ölçekte iletişim ağlarının güçlendirilmesi konularını ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, farklı coğrafyalarla kurduğumuz çok boyutlu iletişim işbirliklerini geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı çeşitlendirmeye önem veriyoruz.

Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostane ilişkilerin, iletişim alanında da yeni ve kalıcı işbirlikleriyle daha ileri taşınacağına inanıyorum."

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Neynski ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) kapsamında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile bir araya geldi.

Duran  STRATCOM Zirvesi 2026 kapsamındaki temaslar çerçevesinde, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Neynski ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin iletişim boyutu, kamu diplomasisi alanında iş birliği ve bölgesel gelişmelerin doğru ve etkin şekilde uluslararası kamuoyuna aktarılması konularını ele aldık.

Diplomasiyi ve iletişimi birbirini tamamlayan iki güçlü unsur olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışımız doğrultusunda, iletişim temelli işbirliklerini daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (STRATCOM) ikinci gününde Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Vladislavov Todorov ile bir araya geldi.

Bulgaristan Kültür Bakanı Todorov ile görüştü

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin ikinci gününde gerçekleştirdiğimiz temaslar çerçevesinde, Bulgaristan Kültür Bakanı Sayın Nayden Vladislavov Todorov ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, kültürel diplomasinin stratejik iletişimdeki rolü, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin güçlendirilmesi ve ortak projeler aracılığıyla iletişim alanında yeni işbirliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, kültür ve iletişim alanlarının birbirini tamamlayan yönlerini daha etkin şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu görüşmenin, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Bulgaristan arasında kültür ve iletişim ekseninde karşılıklı anlayışı derinleştirecek yeni süreçlere katkı sağlamasını temenni ediyorum."


   

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
