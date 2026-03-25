İletişim Başkanlığı’ndan COP31 öncesi uluslararası medya atağı
İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi hazırlıkları kapsamında, uluslararası medya mensuplarına yönelik “İklim ve Çevre Medya Turları“nın ilkini başlatıyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 27-29 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul ve Kocaeli'nde "Road to COP31: Sustainable Future International Media Program" (COP31'e Doğru: Sürdürülebilir Gelecek Uluslararası Medya Programı) düzenlenecek.

Kasım ayında Türkiye'de yapılması planlanan COP31 Zirvesi öncesinde küresel farkındalığı artırmayı hedefleyen programa, 8 farklı ülkeden 17 yabancı basın mensubu katılım sağlayacak.

Türkiye'nin çevre vizyonu ve yerli teknolojileri tanıtılacak

Program kapsamında, Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bu alanda geliştirdiği yerli teknolojiler yabancı basın mensuplarına aktarılacak.

Katılımcılara, Türkiye'nin çevre yönetimi konusundaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel altyapısı yerinde tanıtılacak.

Bu çerçevede yabancı gazeteciler, Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezini (MAM) ziyaret ederek; atık su izleme sistemleri, hava kalitesi ölçüm teknolojileri ve çevre dostu üretim süreçlerine ilişkin yürütülen çalışmaları inceleyecek. Heyet ayrıca, İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen STRATCOM Zirvesi bünyesindeki çevre ve iklim temalı özel panele de katılacak.

Saha ziyaretleri: İzmit Körfezi'nde ekolojik temizlik

Programın Kocaeli ayağında ise çevre yatırımları sahada gözlemlenecek. İzmit Körfezi'nde sürdürülen dip çamuru temizliği ve deniz atıkları toplama faaliyetlerini yakından inceleyecek olan medya mensuplarına, Türkiye'nin deniz ekosistemini korumaya yönelik vizyon projeleri hakkında bilgi verilecek.

Türkiye'nin iklim diplomasisindeki rolünü ve çevreci projelerini dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlayan medya turlarının, Kasım ayına kadar toplam 5 ayrı program halinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

