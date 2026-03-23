“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’’ davasının sekizinci duruşması sona erdi
“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü“ne ilişkin 107’si tutuklu, 5’i “müşteki sanık“ olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşması tamamlandı.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın çapraz sorgusu tamamlandıktan sonra avukatlarına söz verildi.
Sanık Sukas'ın avukatları, müvekkilleri hakkındaki suçlamaları reddederek, iddianameye konu suçlamaların asılsız olduğunu savundu.
İddianamedeki iddialarla ilgili tek tek değerlendirme yapan avukatlar, Sukas'ın suça konu paraları almadığını öne sürdü.
Müvekkillerinin görevini yaptığı süre boyunca herhangi bir usulsüzlüğe bulaşmadığını, eylemlerin birer kurgu olduğunu iddia eden avukatlar, Sukas'ın herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını savundu.
Sukas'ın avukatları, müvekkillerinin öncelikle tahliyesine ardından beraatine karar verilmesini talep etti.
Duruşma yarına ertelenirken, bugüne kadar toplam 10 sanığın savunması tamamlanmış oldu.
