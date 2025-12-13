GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

İSKİ çalışanı önce boruyu kesti: Sonra kestiği boruyu tamir için geri geldi!

- Güncelleme Tarihi:

İSKİ çalışanı önce boruyu kesti: Sonra kestiği boruyu tamir için geri geldi!

Olay, bugün İstanbul'un Pendik ilçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Bilal Habeş Caddesi'nde meydana geldi. Bölge sakinlerini hayrete düşüren olayda, bir İSKİ görevlisinin davranışı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

BORUYU KESTİĞİ ANLAR KAYDEDİLDİ

Kamera kayıtlarına göre, üzerinde İSKİ kıyafetleri bulunan bir çalışan, elindeki delici ve kesici aletle bilerek su borusuna müdahale etti ve boruyu kesti. Borunun kesilmesiyle birlikte mahallede anında su kesintisi yaşandı. Mahalle sakinleri durumu hemen İSKİ yetkililerine bildirdi.

İhbarın ardından ekiplerin yönlendirildiği adrese bu kez arızayı gidermek üzere gelen görevli, çevredeki vatandaşların iddiasına göre, boruyu ilk kesen kişiyle aynıydı!

VATANDAŞLARIN BÜYÜK TEPKİSİ

Yaşanan bu akıl almaz durum, bölgede bulunan vatandaşların sert tepkisine neden oldu. Kameralara yansıyan görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak "kendi işini yaratma" veya "sahte arıza çıkarma" iddialarını gündeme getirdi. Vatandaşlar, bu durumun hem kamu kaynaklarının israfı hem de hizmetin aksaması anlamına geldiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Kaynak: İHA

