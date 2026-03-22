İstanbul Fatih’te 2 bina çöktü

İstanbul Fatih’te öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucu çöken binanın enkazında olan iki kişiyi aramaya kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 9 kişiden 3’ünün çocuk, bir kişinin de arka sokakta oturan bir vatandaş olduğu öğrenildi.

İstanbul Fatih'te bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bitişik yapıdaki iki bina çöktü. Enkazdan sağ kurtarılan 8 kişi ve arka sokakta oturan bir vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Enkazdaki iki kişiyi arama kurtarma çalışmaları ekiplerce sürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonucu çöktü. Saat 12.00'de meydana gelen patlama sonucu iki binada da yaşayanlar enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

9 YARALI TEDAVİ ALTINDA, 2 KİŞİ ARANIYOR

Enkaz altında kalan bir kişinin daha çıkarılmasıyla 9 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hastanedeki yaralılardan üçünün çocuk, bir kişinin de arka sokakta otururken çökme sonucu yaralanan bir vatandaş olduğu gelen bilgiler arasında.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

15.48'de Adalet Bakanı Akın Gürlek, patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.” diyerek yaralılar için acil şifalar diledi.

Saat 15.00 itibariyle İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamayla enkaz altında iki kişinin daha bulunduğunu ve bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktarmıştı.

14.19'da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Fatih'te meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu yaşanan bina çökmesi nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak, "Patlama sonucu oluşan enkazda yaralı olarak kurtarılan 8 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.” bilgisini vermişti.

VALİ GÜL: YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

13.45'te olay yerine gelerek açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, enkaz altında 9 kişinin kaldığını aktarmıştı. Vali Gül, 7 kişinin kurtarıldığını iki kişiyi de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü söylemişti.

Vali Gül açıklamasında, "Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Yana yana 2 evde göçük meydana geldi. 9 kişi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları başladı. 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor. Arkadaşlarımız enkaz başında çalışıyorlar. Bizim birinci önceliğimiz hemşehirlerimizi göçükten çıkarmak, tedavilerini yapmamız. Yaralıların hayati tehlikesi yok." demişti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

13.00 'da İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denilmişti.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ, VALİ GÜL'DEN BİLGİ ALDI

İçişleri Bakanlığı da olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olaya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi aldığı ifade edildi. İstanbul Valisi Davut Gül enkazda kalan 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.

AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kalbimiz ve dualarımız İstanbul/Fatih'te çöken binada enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber. Canla başla çalışan kurtarma ekiplerine şükran borçluyuz. Tüm vatandaşlarımıza salimen kavuşmayı diliyoruz." açıklamasında bulundu.

