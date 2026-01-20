İstanbul M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı kapandı mı? M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı Ne zaman açılacak? İstanbul Metro arızası var mı?
İstanbul Metro’dan yapılan duyuruya göre; Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla birlikte, Üsküdar–Sultanbeyli arasında ulaşım süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek. Çalışmalar kapsamında, 23 Ocak Cuma, 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri için uyarı yapıldı.
Metro İstanbul yeni çalışmasını duyurdu. Bu kapsamda yaşanan aksamalar için yolculara uyarı yapıldı. M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı ne zaman açılacak?
İstanbul Metro'dan yapılan duyuruya göre; Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla birlikte, Üsküdar–Sultanbeyli arasında ulaşım süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek.
Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı'nda belirtilen tarihlerde işletme düzenlemesi yapılacak.
Bu kapsamda;
23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak,
24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak,
26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır.
Bu süre boyunca, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, hat güzergâhında İETT otobüsleriyle ulaşım sağlanacaktır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”