İstanbul Metro M1 Yenikapı–Atatürk Havalimanı / Kirazlı Metro Hattında Bakım Çalışması var! M1 Yenikapı–Atatürk Havalimanı / Kirazlı Metro Hattı çalışması ne zaman bitecek?

M1 Yenikapı–Atatürk Havalimanı / Kirazlı Metro Hattımızda gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle, 21 Ocak Çarşamba günü itibarıyla sefer aralıklarında geçici düzenleme yapılacak.
Bu kapsamda;
M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı Hattı'nda 17.00–20.00 saatleri arasında seferler 8 dakika aralıklarla,
M1B Yenikapı–Kirazlı Hattı'nda 07.00–09.00 ve 17.00–20.00 saatleri arasında seferler 8 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek.
Çalışmaların 10 Şubat tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.
