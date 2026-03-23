Kabe’de ramazan sonrası sakinlik

Ramazan ayı boyunca adeta hac yoğunluğunu aratmayan Kâbe ve çevresi, bayramla birlikte gelen umrecilerin memleketlerine dönmesiyle sakinliğe büründü.

Bayramda ve hemen sonrasında umre için kutsal topraklara giden ziyaretçiler, bu huzurlu ortamın tadını çıkarıyor.

Ramazan ayına kıyasla yaklaşık dörtte bir oranında bir yoğunluğun gözlendiği Mekke'de, ibadetler daha rahat bir şekilde yerine getirilebiliyor.Ziyaretçiler, başta Hacerü'l-Esved olmak üzere mukaddes mekânlara daha kolay ulaşabildiklerini, tavaf ve sa'y ibadetlerini sükûnet içinde gerçekleştirebildiklerini ifade ediyor.

Türk umrecilerden gelen bilgilere göre şehirdeki otellerde de belirgin bir sakinlik yaşanıyor. Bu durum, ibadetlerin yanı sıra konaklama açısından da önemli bir rahatlık sağlıyor.

Öte yandan bu geçici durgunluğun uzun sürmesi beklenmiyor. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde Şevval ayı umre turlarının başlamasıyla birlikte yoğunluğun yeniden artacağı, hac sezonuna kadar kademeli bir hareketliliğin yaşanacağı öngörülüyor.Kurban Bayramı'ndan yaklaşık bir ay kırk gün önce ise bu kez hac ibadeti için gelen milyonlarca Müslüman, kutsal topraklarda buluşacak.

Yetkililer de yoğunluğun azalmasını fırsata çevirerek temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdı. Daha sakin bir ortamda yürütülen bu çalışmaların, hac sezonu öncesinde önemli bir hazırlık süreci olduğu belirtiliyor.

Türkiye'den giden ziyaretçiler ise bu huzurlu atmosferden son derece memnun olduklarını dile getirirken, başta İslam coğrafyasında yaşanan savaşlar olmak üzere tüm mazlumlar için dualar ettiklerini ifade etti.

