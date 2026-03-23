GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,24
EURO
52,45
STERLİN
60,54
GRAM
6.754,88
ÇEYREK
11.145,77
YARIM ALTIN
22.217,24
CUMHURİYET ALTINI
44.245,34
GÜNCEL Haberleri

Kabe’de ramazan sonrası sakinlik

Ramazan ayı boyunca adeta hac yoğunluğunu aratmayan Kâbe ve çevresi, bayramla birlikte gelen umrecilerin memleketlerine dönmesiyle sakinliğe büründü.

Bayramda ve hemen sonrasında umre için kutsal topraklara giden ziyaretçiler, bu huzurlu ortamın tadını çıkarıyor.

Ramazan ayına kıyasla yaklaşık dörtte bir oranında bir yoğunluğun gözlendiği Mekke'de, ibadetler daha rahat bir şekilde yerine getirilebiliyor.Ziyaretçiler, başta Hacerü'l-Esved olmak üzere mukaddes mekânlara daha kolay ulaşabildiklerini, tavaf ve sa'y ibadetlerini sükûnet içinde gerçekleştirebildiklerini ifade ediyor.

Türk umrecilerden gelen bilgilere göre şehirdeki otellerde de belirgin bir sakinlik yaşanıyor. Bu durum, ibadetlerin yanı sıra konaklama açısından da önemli bir rahatlık sağlıyor.

Öte yandan bu geçici durgunluğun uzun sürmesi beklenmiyor. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde Şevval ayı umre turlarının başlamasıyla birlikte yoğunluğun yeniden artacağı, hac sezonuna kadar kademeli bir hareketliliğin yaşanacağı öngörülüyor.Kurban Bayramı'ndan yaklaşık bir ay kırk gün önce ise bu kez hac ibadeti için gelen milyonlarca Müslüman, kutsal topraklarda buluşacak.

Yetkililer de yoğunluğun azalmasını fırsata çevirerek temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdı. Daha sakin bir ortamda yürütülen bu çalışmaların, hac sezonu öncesinde önemli bir hazırlık süreci olduğu belirtiliyor.

Türkiye'den giden ziyaretçiler ise bu huzurlu atmosferden son derece memnun olduklarını dile getirirken, başta İslam coğrafyasında yaşanan savaşlar olmak üzere tüm mazlumlar için dualar ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER