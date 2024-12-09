Kabine toplantısı yoğun gündemle toplanacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında Suriye’deki gelişmeler yer alacak.
Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.
Kabine toplantısının öncelikli gündemi Suriye
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Şam'ın düşmesi, tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor. Ankara, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasını öncelikli hedef olarak görüyor. Bölgedeki gelişmeler doğrultusunda Kabine'nin öncelikli gündem maddeleri arasında Suriye yer alacak. Suriye'deki gelişmeler karşısında Türkiye'nin izleyeceği yol haritası konuşulacak.
Asgari ücrette ilk toplantı yarın
Yeni yıl öncesi asgari ücret de Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. Asgari ücret komisyonunun yapacağı ilk toplantı öncesi detaylı bir değerlendirme yapılacak. Ayrıca, memur ve memur emeklilerine yeni yıl zammı konusunun da Kabine'de ele alınması bekleniyor.
Terörle mücadelede yol haritası
Kabine'nin öncelikli gündem başlıklarından biri de terörle mücadele. Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde devam eden operasyonlar masada olacak. Suriye'deki son gelişmeler ile birlikte Türkiye'ye yönelik olası terör tehdidine karşı atılacak adımlar ele alınacak.
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