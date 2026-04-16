Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Saldırganın babası tutuklandı

Kahramanmaraş’ta ortaokul saldırısında 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin biri öğretmen 8’i öğrenci. Saldırgan aynı okulda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli. Saldırgan intihar ederken, eski polis babası Uğur Mersinli tutuklandı, annesi gözaltında. Saldırganın 2014’te ABD’de 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger’la ilgili paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 8'inin öğrenci, 1'inin ise öğretmen olduğu bildirildi.

Bakan Memişoğlu, 11 yaralının tedavilerinin ardından tabur edildiğini, 9'unun ise tedavilerin sürdüğünü belirtti.

Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretime 2 gün ara verildi.

Saldırgan sekizinci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli. Vali Ünlüer, saldırganın iki sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydetti.

SALDIRGANIN BABASI TUTUKLANDI

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, saldırganın babası eski emniyet mensubu Uğur Mersinli ve saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) baba Uğur Mersinli'nin tutuklandığını duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir.”

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti.

Olayda saldırgan İsa Aras Mersinli de öldü.

YAYIN YASAĞINI DELEN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada yayın yasağına aykırı davranışta bulunan 2 kişi gözaltına alındığını açıkladı.

PROVOKATİF MESAJLARA OPERASYON

İçişleri Bakanlığı kaynakları ise CK-31 isimli Telegram kanalındaki yazışmalarla ilgili olarak Siber İstihbarat birimlerinin operasyon yaptığını bildirdi. Bu kanaldaki şahısların tespitine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Saldırılarla alakalı dezenformasyon üreten 591 hesabı hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıların ardından kamuoyunda korku ve panik yaratmaya yönelik paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada,

"Söz konusu içerik ve paylaşımlarda elim hadiselerin faillerini övücü ifadeler kullanıldığı, farklı eğitim kurumlarında suç işlemeye tahrik edici yönlendirmelerde bulunulduğu ve kamu düzenini açık ve yakın şekilde tehlikeye düşürebilecek mahiyette paylaşımlar yapıldığı, ayrıca yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılan resmi açıklamalar dışında, halk arasında korku ve panik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı ve dezenformasyon içerikli bilgilerin bilinçli şekilde dolaşıma sokulduğu belirlenmiştir. Söz konusu içerikleri oluşturan, yayan veya aracılık eden kişi ve hesapların tespiti amacıyla ilgili kolluk birimleriyle koordinasyon içerisinde yürütülen inceleme ve 'sanal devriye' faaliyetleri aralıksız devam etmekte olup, suç teşkil eden paylaşımlar hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil gerekli tüm adli işlemler derhal ve kararlılıkla uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

BEŞ SİLAH VE YEDİ ŞARJÖRLE OKULA GELDİ

Saldırgan, beşinci sınıfları hedef aldı.

Saldırganın sırt çantasıyla okula geldiği belirtilirken Vali Ünlüer, saldırganın beş silah ve yedi şarjörle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Babası eski bir emniyet mensubu olan silahlı saldırganın, olayda kullandığı silahların babasına ait olduğu düşünülüyor.

Vali Ünlüer, saldırganın da olayda öldüğünü açıkladı. Vali, "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor.” dedi.

YEDİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

Silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı da olayla ilgili dört bakanlık başmüfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

SİVEREK'TE DE BENZER BİR SALDIRI YAŞANMIŞTI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Elindeki av tüfeği ile okula giren saldırgan, 16 kişiyi yaralayıp yaşamına son vermişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILACAK

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) bugün saat 09.00'da okullar ve çevrelerinde alınacak önlemlerin gözden geçirileceği toplantı yapılacak.

İçişleri Bakanı Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Tekin'in katılacağı toplantıya, valiler ve il milli eğitim müdürleri de video konferans sistemi üzerinden iştirak edecek.

Bakan Çiftçi, toplantının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenecek cenaze törenleri için Kahramanmaraş'a hareket edecek.

"SALDIRGAN POLİS EŞLİĞİNDE ÇIKARILDI" İDDİALARINA YALANLAMA

Sosyal medyada gündeme gelen bazı iddialara yönelik İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklamada bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin paylaşılan; "Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı" ve "Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı"

yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır.

Söz konusu paylaşımlar, yalnızca birer bilgi kirliliği değil; toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kaos ortamı oluşturmayı, devlet kurumlarımızı hedef göstermeyi ve milletimizin devletine olan güven bağını zedelemeyi amaçlayan açık birer algı operasyonudur.

Toplumsal huzurumuzu ve kamu düzenini hedef alarak kasıtlı biçimde gerçek dışı bilgi yayan, dezenformasyon aracılığıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu odaklara yönelik gerekli adli süreçler titizlikle ve ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyunun her türlü provokatif girişime karşı yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

DMM 'den yapılan ikinci açıklamada da Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu kayıp çocukların olduğu iddiaları yalanlandı.

Açıklamada "Söz konusu paylaşımlar, toplumun hassasiyetlerini hedef alarak kaos, korku ve panik iklimi oluşturmayı, kamu kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve devletimize olan güveni sarsmayı amaçlayan planlı birer algı operasyonudur." ifadeleri kullanıldı.

ABD'DEKİ KATLİAMI PAYLAŞMIŞ

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildiği belirtildi.

Elliot Rodger, 23 Mayıs 2014'te ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Isla Vista bölgesinde gerçekleştirdiği silahlı ve bıçaklı saldırıda 6 kişiyi öldürmüş, 14 kişiyi yaralamıştı. 22 yaşındaki saldırganın katliamdan önce internete yüklediği videoda "Yarın insanlıktan intikamımı alacağım gün olacak" dediği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi