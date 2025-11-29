GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Kahreden kaza! Trafik polisi aracı TIR’a arkadan çarptı: Şehit sayısı 2’ye yükseldi

Güncelleme Tarihi:

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım’da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal, hastanede şehit oldu.

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Ünal, buradaki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Ünal, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesinin, işlemlerin ardından memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

 

Kaza

Manisa Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, 15 Kasım'da Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı tırın dorsesine çarpmış, kazada araçtaki polis memuru Ali Barut (34) olay yerinde şehit olmuş, ağır yaralanan Ünal hastaneye kaldırılmıştı. 

Kaynak: AA

