Kalp krizi geçiren uzman çavuş toprağa verildi

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle memleketi Malatya'dan Düzce'ye gelen ve 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İstiklal Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan 32 yaşındaki Uzman Jandarma Çavuş Gökhan Görün, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
Yaşamını yitiren Görün için Düzce Şehitlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Mehmet Makas, protokol üyeleri ve Jandarma Komutanlığı'nda görevli arkadaşları katıldı. Görün'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
