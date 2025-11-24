Kar Yağacak mı, Bugün Nerelere Kar Yağdı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de Kar Ne Zaman Başlayacak? 5 Günlük Hava Durumu

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar bu hafta itibarıyla sert bir düşüşe bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre sıcaklıklar bazı bölgelerde 8–9 derece birden düşerken, kuvvetli sağanak yağış birçok şehirde etkili olmaya başladı. Peki, kar yağışı başladı mı, bugün nerelere kar yağdı? İstanbul, Ankara ve diğer illere kar ne zaman gelecek? İşte 5 günlük hava durumu…

Bugün Kar Yağdı mı? Nereye Kar Yağacak?

23 Kasım itibarıyla özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz geniş çaplı sağanak yağışın etkisi altında. İstanbul, Çanakkale, Bursa, Edirne, Balıkesir, İzmir, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli sağanak görülüyor. İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yer yer karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı kaydedildi. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde sabah saatlerinde zeminin yer yer beyazladığı bildiriliyor.

Soğuk Hava Dalgası Neden Başladı? La Niña Etkisi Ne Getirecek?

Meteoroloji uzmanları Türkiye'nin 24 Kasım'dan itibaren La Niña kaynaklı yeni bir soğuk hava sisteminin etkisine girdiğini belirtiyor. Bu sistem, ılık havayı bir anda sonlandırarak ülke genelinde kış şartlarını hızlandıracak. Sıcaklıkların kısa sürede sert şekilde düşmesinin yanı sıra yağışların geniş alanlara yayılması bekleniyor. Marmara ve Ege'de ani hava değişimleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarıları yapılıyor.

İstanbul'da Kar Ne Zaman Yağacak?

İstanbul'da hava sıcaklıkları 20–23 derece bandından bir anda 12–13 derecelere inecek. Gece sıcaklıklarının 8 dereceye düşmesi bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e göre İstanbul'da aralık ayında ciddi bir kar yağışı ihtimali düşük görünüyor. Kentte kar yağma olasılığı ocak ayının sonlarına doğru artacak; şubat ayının ise İstanbul'da kışın en belirgin hissedileceği dönem olması bekleniyor. Mart ayında görülen kar yağışları ise genellikle kısa süreli ama şiddetli gerçekleşiyor.

Bugün Nerelere Kar Yağdı, Önümüzdeki Günlerde Nerelerde Kar Görülecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel haritasına göre kar ve karla karışık yağmur bugün özellikle İç Anadolu'nun yüksek alanlarında, Doğu Anadolu'nun geniş bir bölümünde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili oldu. Önümüzdeki günlerde sıcaklık düşüşünün hızlanmasıyla birlikte bu bölgelerde kar ihtimali artarken, Batı bölgelerde yağışlar sağanak şeklinde devam edecek.

İstanbul 5 Günlük Hava Durumu

Pazartesi: Sağanak yağışlı — 12°C / 17°C

Salı: Parçalı bulutlu — 11°C / 16°C

Çarşamba: Parçalı bulutlu — 13°C / 20°C

Perşembe: Parçalı bulutlu — 14°C / 19°C

Ankara 5 Günlük Hava Durumu

Pazartesi: Sağanak yağışlı — 7°C / 13°C

Salı: Parçalı bulutlu — 3°C / 14°C

Çarşamba: Parçalı bulutlu — 2°C / 14°C

Perşembe: Az bulutlu — 2°C / 16°C

İzmir 5 Günlük Hava Durumu

Pazartesi: Parçalı bulutlu — 13°C / 21°C

Salı: Parçalı bulutlu — 11°C / 20°C

Çarşamba: Gökgürültülü sağanak — 12°C / 21°C

Perşembe: Parçalı bulutlu — 14°C / 23°C

