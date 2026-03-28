Kasiyerle tartışan sürücü aracıyla istasyona daldı

Malatya’da bir akaryakıt istasyonunda sıra nedeniyle kasiyerle tartışan sürücü, aracını iş yeri çalışanlarının üzerine sürerek istasyona girdi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu TÜVTÜRK Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir akaryakıt istasyonuna gelen ve askeri personel olduğu öğrenilen sürücü, yakıt aldıktan sonra kasada ödeme yaptı.
Marketten alışveriş yaptıktan sonra yeniden kasaya yönelen sürücü, sıranın kendisinde olduğunu öne sürerek kasiyerle tartıştı. Tartışmanın ardından istasyondan ayrılan sürücü, bir süre sonra farklı bir araçla geri gelerek, aracı kasiyerin bulunduğu markete doğru sürdü.
İş yeri içerisine girmeye çalışan sürücü, çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayda maddi hasar oluşurken, inceleme başlatıldı.
