Katar’da helikopter kazası: Şehitlerin isimleri açıklandı

Katar’da düşen helikopterde bulunan bir Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve iki ASELSAN teknisyeni şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehitlerimizin isimlerini açıkladı.

MSB'den, Katar'da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikoptere ilişkin açıklama geldi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Kazada helikopterdeki Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinin, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin dün akşam ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma uğrayıp denize düştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Başlatılan arama kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada, helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetleri personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile iki ASELSAN personeli teknisyen şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni, Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne, ASELSAN'a, Türk milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz."

ANKARA'DAN ART ARDA TAZİYE MESAJLARI

Acı haberin ardından Ankara'dan art arda taziye mesajları geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜLKEMİZİN, MİLLETİMİZİN VE KATAR HALKININ BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun.”

CEVDET YILMAZ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

NUMAN KURTULMUŞ: KATAR HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ, AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah'tan rahmet, Katar halkına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

ÖMER ÇELİK: ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehidimize ve ASELSAN'da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve ASELSAN'ın başı sağ olsun. Katar Silahlı Kuvvetleri'nin hayatını kaybeden mensuplarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

BURHANETTİN DURAN: TSK'YA, ASELSAN'A VE DOST KATAR HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu; Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 1 personelimiz, ASELSAN'dan 2 personelimiz ve Katar Silahlı Kuvvetleri'nden 4 personel şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ ÜYELERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de, Katar'da düşen helikopterde şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için başsağlığı mesajları paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şunlar kaydedildi: "Kahraman silah arkadaşlarımız ile ASELSAN'ın kahraman teknisyenleri, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 21 Mart 2026 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize, ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb'im mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerimize, ASELSAN mensubu iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da taziye mesajında "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu, Katar Silahlı Kuvvetleri personeli ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve ASELSAN personellerimizin şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Katar Silahlı Kuvvetleri ile kardeş Katar halkına taziyelerimi iletiyorum.” ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, "Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, ASELSAN teknisyenlerimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb'im mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaşımında, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri esnasında Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin, kaza kırıma uğraması sonucunda düştüğü haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz eden Işıkhan, aynı kazada hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah'tan rahmet diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise başsağlığı mesajında şunları kaydetti: "Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterin eğitim uçuşunda kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen kahraman askerimize, ASELSAN personelimiz ile Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN camiasına, kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kaza haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini vurgulayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk milletine ve Katar halkına başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk milletine başsağlığı dilediği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen elim helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimizden bir personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz ve dört Katar Silahlı Kuvvetleri personeli şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a, kardeş Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Meydana gelen kaza kırımda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman askerimize ve ASELSAN'da görevli teknisyen şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri personeli için de dost ve kardeş Katar halkına taziyelerimi iletiyorum. Mekanları cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Katar'da yürütülen eğitim faaliyetleri esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta kederli aileleri olmak üzere kahraman ordumuzun, ASELSAN camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Aynı elim kazada hayatlarını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensupları için de kardeş Katar halkına taziyelerimi iletiyorum.”

ÖZGÜR ÖZEL: ACIMIZ BÜYÜK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Katar'da helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Özel, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Dervişoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti: "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerimize, görev başındaki ASELSAN çalışanlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Kaynak: Haber Merkezi