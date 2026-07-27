GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,326 TL
EURO
53,882 TL
STERLİN
63,199 TL
GRAM
6.205 TL
ÇEYREK
10.197 TL
YARIM
20.300 TL
CUMHURİYET
40.290 TL
GÜNCEL Haberleri

Kayıp olarak aranıyordu! 24 yaşındaki Bedriye’nin katili eşi çıktı: Genç kadının cesedini ormanlık alana bırakmış

- Güncelleme Tarihi:

Kayıp olarak aranıyordu! 24 yaşındaki Bedriye’nin katili eşi çıktı: Genç kadının cesedini ormanlık alana bırakmış
İstanbul Kağıthane’de 24 yaşındaki Bedriye Karaçay’ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada, genç kadının eşi V.K. tarafından boğularak öldürüldüğü ve cesedinin battaniyeye sarılıp ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Temmuz gecesi saat 03.45 sıralarında Kağıthane'nin Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Üç çocuk annesi Bedriye Karaçay (24) hakkında, 23 Temmuz günü kayınbiraderi G.G. tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. Şüpheli V.K.'nin (30) sorunlu biri olduğunu belirten G.G., yengesinin hayatından endişe ettiğini ifade etti. İhbar üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hakkında 5 ayrı suç kaydı bulunan Volkan Karaçay'ın ifadesine başvuruldu. Şüpheli ilk ifadesinde, eşiyle tartıştıklarını ve Bedriye Karaçay'ın taksiye binerek evden ayrıldığını iddia etti. İfade sırasında tedirgin tavırlar sergileyen ve çelişkili beyanlarda bulunan Volkan Karaçay, somut delil bulunmaması nedeniyle emniyetten ayrıldı. Ancak polis ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibe alındı.

Kayınvalidesine ait otomobili evinin önüne getirip, cesedi arka koltuğa yükledi

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kamera kayıtlarından Volkan Karaçay'ın 22 Temmuz gecesi kayınvalidesine ait otomobili evinin önüne getirdiğini, battaniyeye sardığı cesedi aracın arka koltuğuna yüklediğini belirledi. Şüphelinin aynı araçla Sarıyer'de Ayazağa'daki ormanlık alana gittiği ve burada yaklaşık 7 dakika kaldıktan sonra ayrıldığı tespit edildi. Ekipler, belirlenen ormanlık alanda yaptıkları arama çalışmalarında Bedriye Karaçay'ın battaniyeye sarılı cesedine ulaştı. Yapılan incelemelerde, cesedin bir bölümünün yaban hayvanları tarafından zarar gördüğü belirlendi.

Suçunu itiraf etti

Cesedin bulunmasının ardından Ataşehir'de akrabalarının evinde yeniden gözaltına alınan Volkan Karaçay, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Katıldıkları bir düğünün ardından eşinin kendisini aldattığını öne sürerek evde tartıştıklarını söyleyen katil zanlısı, Bedriye Karaçay'ı boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi battaniyeye sarıp ormana bıraktığını beyan etti. Cinayetin ardından günlük hayatına devam ettiği tespit edilen Volkan Karaçay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER