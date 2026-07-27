Kayıp olarak aranıyordu! 24 yaşındaki Bedriye’nin katili eşi çıktı: Genç kadının cesedini ormanlık alana bırakmış

İstanbul Kağıthane’de 24 yaşındaki Bedriye Karaçay’ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada, genç kadının eşi V.K. tarafından boğularak öldürüldüğü ve cesedinin battaniyeye sarılıp ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Temmuz gecesi saat 03.45 sıralarında Kağıthane'nin Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Üç çocuk annesi Bedriye Karaçay (24) hakkında, 23 Temmuz günü kayınbiraderi G.G. tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. Şüpheli V.K.'nin (30) sorunlu biri olduğunu belirten G.G., yengesinin hayatından endişe ettiğini ifade etti. İhbar üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hakkında 5 ayrı suç kaydı bulunan Volkan Karaçay'ın ifadesine başvuruldu. Şüpheli ilk ifadesinde, eşiyle tartıştıklarını ve Bedriye Karaçay'ın taksiye binerek evden ayrıldığını iddia etti. İfade sırasında tedirgin tavırlar sergileyen ve çelişkili beyanlarda bulunan Volkan Karaçay, somut delil bulunmaması nedeniyle emniyetten ayrıldı. Ancak polis ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibe alındı.

Kayınvalidesine ait otomobili evinin önüne getirip, cesedi arka koltuğa yükledi

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kamera kayıtlarından Volkan Karaçay'ın 22 Temmuz gecesi kayınvalidesine ait otomobili evinin önüne getirdiğini, battaniyeye sardığı cesedi aracın arka koltuğuna yüklediğini belirledi. Şüphelinin aynı araçla Sarıyer'de Ayazağa'daki ormanlık alana gittiği ve burada yaklaşık 7 dakika kaldıktan sonra ayrıldığı tespit edildi. Ekipler, belirlenen ormanlık alanda yaptıkları arama çalışmalarında Bedriye Karaçay'ın battaniyeye sarılı cesedine ulaştı. Yapılan incelemelerde, cesedin bir bölümünün yaban hayvanları tarafından zarar gördüğü belirlendi.

Suçunu itiraf etti

Cesedin bulunmasının ardından Ataşehir'de akrabalarının evinde yeniden gözaltına alınan Volkan Karaçay, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Katıldıkları bir düğünün ardından eşinin kendisini aldattığını öne sürerek evde tartıştıklarını söyleyen katil zanlısı, Bedriye Karaçay'ı boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi battaniyeye sarıp ormana bıraktığını beyan etti. Cinayetin ardından günlük hayatına devam ettiği tespit edilen Volkan Karaçay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA