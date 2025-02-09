Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma günü Kayseri’de kar tatili var mı, yok mu? Valilik açıklama yaptı mı?

Kayseri’de kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden yapılacak açıklama bekleniyor.

Kayseri'de Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?

Kayseri'de kar yağışının etkisiyle, öğrenciler ve veliler 14 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Havanın soğuması ve karla birlikte ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, bu soruya yanıt aranmaya devam ediyor. Yetkililerden açıklama yapılması bekleniyor.

Kayseri'de Yarın Okullar Tatil Mi?

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Yağışların etkisiyle birçok şehirde tatil durumu gündemde olurken, Kayseri'de de eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Vatandaşlar, yetkililerden yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Kayseri'de okullar tatil mi? İşte yanıtı…

14 Şubat 2025 Cuma günü​ Kayseri'de Kar Tatili Var Mı?

Kayseri'de olumsuz hava koşullarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Ancak, Kayseri Valiliği'nden henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Şu an için resmi makamlardan okulların tatil edilmesine dair herhangi bir duyuru gelmiş değil.

Kaynak: Haber Merkezi