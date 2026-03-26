Keresteli cinayetin sanığına müebbet hapis
Eskişehir’de Hasan Hüseyin Doğruk’u (60) kereste ile döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Aydın Keskin (48), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında Hasan Hüseyin Doğruk, daha önce tartıştığı Aydın Keskin ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Keskin, keresteyle Doğruk'u darbedip yaraladı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğruk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Keskin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan takip ve yere yığılan Hasan Hüseyin Dogruk'un darbedildiği anlar yer aldı.Aydın Keskin hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Keskin'in yanı sıra Hasan Hüseyin Doğruk'un eşi Hatice Doğruk, oğlu İlker Doğruk, taraf avukatları ve her iki tarafın yakınları katıldı. Son savunması için söz hakkı verilen Aydın Keskin, "Pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Olanlar oldu, can havliyle, kaş göz işaretlerinden korkarak, önceki darptan dolayı yeniden yakalar diye korkarak vurmak zorunda kaldım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Keskin'i, ‘Kasten öldürme' suçundan, ‘Haksız tahrik' ve ‘İyi hal indirimi' uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırdı. 

Kaynak: DHA

X
