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Kırşehir’de yarın okullar tatil mi? Kırşehir’de 21 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

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Kırşehir’de yarın okullar tatil mi? Kırşehir’de 21 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Kırşehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netleşmedi. Valilikten yapılacak açıklama ile durumun belli olması bekleniyor.

Kırşehir'de Okullar Tatil Edilecek mi? Valilikten Açıklama Bekleniyor

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Valilik, hava koşullarını göz önünde bulundurarak bir açıklama yapması bekleniyor.

Kırşehir'de 21 Şubat'ta Okullarda Kar Tatili Olacak mı?

Henüz Kırşehir'de okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından yapılan duyuruyla durum netleşecek.

Kırşehir'de Yarın Ders İşlenecek mi?

Eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Valilik açıklaması ile tatil kararı duyurulacak.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Şu an için Kırşehir Valiliği'nden resmi bir açıklama gelmedi. Hava koşullarına göre tatil kararı alınıp alınmayacağı duyurulacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • S
    Seyit
    2 gün önce

    Vali bey benim okulum çok uzak tatil olmasını istiyorum sabahları üşüyorum okulum kır koykköyönün ora benim evim küçük pazarın ora ben yaban cıyım diye beni evime yakın bir okula gündermediler okula giderkençok yoruluyorum bizimde akkımız var lütfen tatil edin

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