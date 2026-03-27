Kıyıya yanaşmak istedikleri tekne kayalıklara çarpıp paramparça oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde kıyıya yanaşırken boğaz girişindeki kayalıklara çarpıp parçalanan teknedeki 2 kişi yüzerek kıyıya ulaştı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tekne kullanılamaz hale geldi.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde boğaz girişinde meydana gelen kazada bir tekne kayalıklara çarparak parçalandı. Edinilen bilgilere göre, kıyıya yanaşan tekne, boğazın girişindeki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekne parçalanırken, teknedeki iki kişi denize düştü. Kazanın ardından şahıslar kendi imkânlarıyla yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tekne kullanılamaz hale geldi.

Boğazkent Balıkçılar Kooperatifi Başkanı ve Mahalle Muhtarı Özkan Uysal, yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Burada ciddi bir sıkıntımız var; limana giren teknelerimiz maalesef dev dalgalarla boğuşmak zorunda kalıyor ve en nihayetinde karaya vuruyor. Karaya vuran teknelerimiz ise şu an gördüğünüz gibi parçalanmış durumda. Olayın ardından iki arkadaşımızın kaybolduğu bilgisi geldi. Biz de gece geç saatlere kadar onları aradık. Çok şükür ki arkadaşlarımız yüzerek sahildeki bir barakaya sığınmayı başarmışlar; orada kendilerini kuruturken onlara ulaştık."

Teknenin tamamen parçalandığını da belirten Uysal, "Ancak bu olay ne ilk ne de son; bu sorun böyle gitmeyecek. Bizim en büyük temennimiz ve beklentimiz, bir an önce buraya bir mendirek yapılmasıdır. Devletimiz bu yönde destek veriyor ancak sürecin hızlandırılması bizim için hayati önem taşıyor. İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Söker de sürekli bu konunun üzerinde duruyor ve takipçisi oluyor.Bu ihmallerin ölümlerle sonuçlanmasını beklemeyelim. Bu kazada iki canımızı kaybedebilirdik; kim olursa olsun, sonuçta burada bir can söz konusu. Şükürler olsun ki kazayı can kaybı olmadan atlattık. Teknemiz tamamen parçalanıp gitti ama bizim için her şeyden önce can güvenliği geliyordu, canımızı kurtardık" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA