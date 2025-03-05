“Kız meselesi’’ nedeniyle tartıştı; tabancayla vurup kaçtı
Bursa’da Umut Baran T. (24), kız meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli kaçarken, Umut Baran T. hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirsiz kişi, Umut Baran T.'yi konuşmak için bulunduğu kafeden çağırdı. İkili arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada şüpheli, Umut Baran T.'yi tabancayla 3 kurşunla yaralayıp, kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Umut Baran T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı
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