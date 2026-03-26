GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 26 Mart 2026 Perşembe

Konya’da bugün vefat edenler 26 Mart 2026 Perşembe
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 26 Mart 2026 Perşembe günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

 

Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
ALİME KARA

ÇALDERE

10.05.1931

 ARAPLAR MEZARLIĞI
ŞAYESTE KIZIL

BOTSA

26.04.1940

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
ALİ GÜLLÜ

TELLİ

15.05.1941

 YAZIR MEZARLIĞI
ÖZNUR ÖZTÜRK

MERAM

10.09.2000

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
MEHMET KULAK

TOMARZA

08.04.1947

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
MEDİHA BÜYÜKBAYRAM

KÖYLÜTOLU

11.09.1961

 ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
SEYİT BAYRAK

AŞAĞIPINARBAŞI

22.10.1948

 MUSALLA MEZARLIĞI
ŞERİFE AKIN

DEĞİRMENKÖY

08.10.1959

 MUSALLA MEZARLIĞI
OSMAN AŞİRAN

ALATA

13.04.1927

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
SÜLEYMAN KOCADAĞ

MESUDİYE

08.06.1939

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
ŞÜKRÜ KİŞİ

KONYA

01.01.1948

 ÜÇLER MEZARLIĞI
FATMA SOYLU

SİLLE

05.01.1945

 SİLLE MEZARLIĞI
ERDAL ÇEVİK

SARAY

05.02.1981

 YAZIR MEZARLIĞI
ARİF AKKULAK

KADINHANI

01.02.1966

 YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER