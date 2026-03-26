Konya’da bugün vefat edenler 26 Mart 2026 Perşembe

|Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
|
Mezarlık
Defin
|ALİME KARA
|
ÇALDERE
10.05.1931
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|ŞAYESTE KIZIL
|
BOTSA
26.04.1940
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|ALİ GÜLLÜ
|
TELLİ
15.05.1941
|YAZIR MEZARLIĞI
|ÖZNUR ÖZTÜRK
|
MERAM
10.09.2000
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|MEHMET KULAK
|
TOMARZA
08.04.1947
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|MEDİHA BÜYÜKBAYRAM
|
KÖYLÜTOLU
11.09.1961
|ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
|SEYİT BAYRAK
|
AŞAĞIPINARBAŞI
22.10.1948
|MUSALLA MEZARLIĞI
|ŞERİFE AKIN
|
DEĞİRMENKÖY
08.10.1959
|MUSALLA MEZARLIĞI
|OSMAN AŞİRAN
|
ALATA
13.04.1927
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|SÜLEYMAN KOCADAĞ
|
MESUDİYE
08.06.1939
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|ŞÜKRÜ KİŞİ
|
KONYA
01.01.1948
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|FATMA SOYLU
|
SİLLE
05.01.1945
|SİLLE MEZARLIĞI
|ERDAL ÇEVİK
|
SARAY
05.02.1981
|YAZIR MEZARLIĞI
|ARİF AKKULAK
|
KADINHANI
01.02.1966
|YAZIR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi