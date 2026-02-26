Konya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. 27 Şubat Cuma günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Soğuk ve don nedeniyle Konya’daki okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

Konya yıllar sonra beklediği, özlediği yağışları alıyor. Bereketiyle şehri kuşatan kış, zaman zaman hayatı da zorlaştırabiliyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle özellikle öğrencilerin tatil beklentisi artıyor.

YÜKSEKLERDE ÖRTÜ KALINLAŞTI!

Konya'nın Toroslara yakın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı var. Örtü her geçen gün kalınlaşıyor. Hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte güney ilçelerde termometreler hemen eksi değerleri görüyor. 27 Şubat Cuma günü de çok soğuk bir hava olacağı tahmin ediliyor. Konya merkezde rüzgârlı bir hava etkili olacak.

27 ŞUBAT CUMA KONYA KAR TATİLİ VAR MI?

Soğuk ve yağışlı havalarla birlikte özellikle öğrenci ve veliler tatil haberlerini araştırıyor. "Konya'da yarın okullar tatil mi” "27 Şubat Cuma Konya kar tatili var mı” Bu sorulara yetkililer henüz cevap vermedi. İlçe Hıfsısıhha kurulları tarafından tatil kararı alınması halinde haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi