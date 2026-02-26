Konya’da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma Konya kar tatili var mı?
Konya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. 27 Şubat Cuma günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Soğuk ve don nedeniyle Konya’daki okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.
Konya yıllar sonra beklediği, özlediği yağışları alıyor. Bereketiyle şehri kuşatan kış, zaman zaman hayatı da zorlaştırabiliyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle özellikle öğrencilerin tatil beklentisi artıyor.
YÜKSEKLERDE ÖRTÜ KALINLAŞTI!
Konya'nın Toroslara yakın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı var. Örtü her geçen gün kalınlaşıyor. Hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte güney ilçelerde termometreler hemen eksi değerleri görüyor. 27 Şubat Cuma günü de çok soğuk bir hava olacağı tahmin ediliyor. Konya merkezde rüzgârlı bir hava etkili olacak.
27 ŞUBAT CUMA KONYA KAR TATİLİ VAR MI?
Soğuk ve yağışlı havalarla birlikte özellikle öğrenci ve veliler tatil haberlerini araştırıyor. "Konya'da yarın okullar tatil mi” "27 Şubat Cuma Konya kar tatili var mı” Bu sorulara yetkililer henüz cevap vermedi. İlçe Hıfsısıhha kurulları tarafından tatil kararı alınması halinde haberimiz güncellenecektir.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”