Konya dahil 3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheliye adli kontrol

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul ve Konya'da DEAŞ'a finansman sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından salıverildi, 3 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 Nisan'da Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçlamasıyla DEAŞ'a finansman sağladıkları ileri sürülen 9 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER