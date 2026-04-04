Konya dahil 3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheliye adli kontrol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul ve Konya'da DEAŞ'a finansman sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından salıverildi, 3 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 Nisan'da Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçlamasıyla DEAŞ'a finansman sağladıkları ileri sürülen 9 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA