Konya’daki bu uygulama para kazandırıyor! Vatandaş getirdiği kadar kazanacak

Meram Belediyesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve her yıl binlerce ton atığın ekonomiye kazandırılması adına örnek bir projeye daha imza attı. Belediye tarafından ‘Atık Getir, Para Kazan’ sloganıyla ilçede başlatılan “Meram Çevre Kart” uygulaması, geri dönüşümde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Başkan Mustafa Kavuş, hem Meram’a hem Meramlıya kazandıracak projenin, Melikşah ve Gödene Mahallelerinde uygulanmaya başlandığını söyledi.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Meram'da hem atıkların kaynağında ayrıştırılması hem de her yıl binlerce ton atığın ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Aynı zamanda proje ile birlikte karbon ayak izinde ölçülebilir düşüş sağlanması ve çevre dostu bir yaşam kültürünün yaygınlaşması amaçlanıyor.

VATANDAŞLAR GETİRDİKLERİ ATIK KADAR PARA KAZANACAK

Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje kapsamında, vatandaşlar evlerinde ayrıştırdıkları geri dönüştürülebilir atıkları belirlenen Atık Getirme Noktalarına (AGN) teslim ederek karşılığında ekonomik kazanç elde edecek.

Kâğıt, plastik, metal ve cam gibi atıklar türlerine göre tartılarak sisteme kaydedilecek ve vatandaşların ‘Meram Çevre Kart'larına otomatik olarak bakiye yüklenecek. Toplanan atıklar için belirlenen birim fiyatlara göre; kâğıt, plastik ve metal atıklar kilogram başına 3 TL, cam atıklar 0,50 TL, karışık ambalajlar ise 2 TL üzerinden değerlendirilecek. Yüklenen bakiyeler ise anlaşmalı marketler, fırınlar, kafeler ve çeşitli işletmelerde ödeme aracı olarak kullanılabilecek.

ÇEVRE BİLİNCİ, EKONOMİK TEŞVİKLE GÜÇLENECEK

Proje ile birlikte Meram'da atıkların kaynağında ayrıştırılması hedeflenirken, vatandaşların geri dönüşüm sürecine aktif katılımı da artırılacak. Aynı zamanda doğal kaynakların korunması, karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir çevre politikalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Dijital altyapı ile desteklenen sistem sayesinde vatandaşlar mobil uygulama üzerinden atık miktarlarını, kazandıkları bakiyeleri ve çevreye sağladıkları katkıyı anlık olarak takip edebilecek. Ayrıca Atık Getirme Noktalarının yoğunluk bilgisi ve çalışma saatlerine de sistem üzerinden ulaşılabilecek.

BU PROJE ÖRNEK BİR ÇEVRE HAREKETİDİR

Meram Gödene Toki Şehit Yunus Berber İlkokulu öğrencileri ile birlikte atık getirme noktasına atık getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projenin ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı. Başkan Mustafa Kavuş, uygulamanın sadece bir geri dönüşüm uygulaması olmadığını, aynı zamanda güçlü bir çevre hareketi olduğunu vurguladı. Başkan Kavuş açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi; "Bugün dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri çevre kirliliği ve iklim değişikliğidir.

Bizler yerel yönetimler olarak bu sürecin dışında kalamayız. ‘Meram Çevre Kart' projemizle vatandaşlarımızı sadece bilinçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda onları bu sürecin aktif bir parçası haline getiriyoruz. Artık atıklar bir yük değil, ekonomik değere dönüşen bir kaynak olacak. Bu özel projeye ilk olarak Melikşah ve Gödene Mahallelerimizde başlıyoruz. En yakın zamanda diğer mahallelerimizde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz”

HEDEF: DAHA TEMİZ BİR MERAM, DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK

Meram Belediyesinin, "Meram Çevre Kart” ile sadece bugünü değil, geleceği de korumayı hedeflediğini, çevreye duyarlı, bilinçli ve sürdürülebilir bir şehir modeli oluşturma yolunda önemli bir adım attığını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, projenin çevre bilincini günlük hayatın bir parçası haline getireceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; "Çevreye duyarlılık ancak davranışa dönüştüğünde anlam kazanır. Biz bu projeyle tam olarak bunu hedefliyoruz.

Evinde atığını ayrıştıran, geri dönüşüme katkı sağlayan her vatandaşımız hem doğayı koruyacak hem de aile bütçesine katkı sunacak. Bu sistem aynı zamanda belediyecilik hizmetlerinde sürdürülebilirliği artıracak, atık yönetim maliyetlerini düşürecek ve daha yaşanabilir bir Meram'ın kapılarını aralayacak. İlçemize hayırlı olsun.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu