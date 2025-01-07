Konya İl Emniyet Müdürü belli oldu!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan isim belli oldu.
İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un yaş haddini doldurmasının ardından emekliliğe ayrılmasıyla yerine gelen isim Maksut Yüksek oldu.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: Haber Merkezi
Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan isim belli oldu.
İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un yaş haddini doldurmasının ardından emekliliğe ayrılmasıyla yerine gelen isim Maksut Yüksek oldu.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: Haber Merkezi
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