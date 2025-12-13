Konya Milletvekili Hakan Özer’den Bakan Bak’a bağımlılıkla mücadele ve uluslararası spor soruları

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, TBMM’de devam eden 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ile Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı uluslararası spor organizasyonlarına ilişkin sorular yöneltti.

Milletvekili Özer, muhalefet tarafından gün boyunca dile getirilen eleştirileri hatırlatarak, Bakanlık bütçesi çerçevesinde bağımlılıkla mücadelede yürütülen faaliyetler hakkında kapsamlı bilgi talep etti. Özer ayrıca, Türkiye'nin sahip olduğu doğal zenginlikler, dört mevsim spor yapılabilen coğrafi avantajları ve güçlü tesis altyapısı doğrultusunda, 2026 yılında düzenlenecek uluslararası spor organizasyonlarını gündeme getirdi.

"200 Milyon TL'lik Proje Desteği Sağladık”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu eleştirilerin teknik bir bütçe başlığına dayandığını belirterek, "Bu yıl bağımlılıkla mücadele kapsamında gençlerimize yönelik proje destek çağrısında 200 milyon TL kaynak ayrılmıştır. Bu destekler, akademik çalışmalar ve sivil toplum kuruluşlarının projeleri için kullanılmaktadır” dedi.

Bakan Bak, sporun bağımlılıkla mücadelede önleyici bir rol üstlendiğini vurgulayarak, yapılan tesislerin, açılan spor salonlarının ve yürütülen tüm faaliyetlerin temel amacının gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı kurulduğunu hatırlattı.

Dezavantajlı Bölgelerde Somut Sonuçlar

Edirne'de dezavantajlı ve Roman mahallelerinde yürütülen çalışmalara değinen Bakan Bak, bu bölgelerde çocukların okula devam oranlarının arttığını, suçtan uzaklaşma ve toplumsal uyum düzeylerinde belirgin iyileşmeler sağlandığını kaydetti. Bak, "Sporun birleştirici ve iyileştirici gücü sahada somut sonuçlar üretmektedir” dedi.

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu çalışmalarının ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, ilgili tüm bakanlıkların katılımıyla sürdürüldüğünü aktaran Bak, Ankara ve İstanbul'da pilot uygulamaların devam ettiğini, emniyet teşkilatıyla iş birliği içinde mahalle bazlı projeler yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye, Uluslararası Spor Organizasyonlarının Merkezi Oluyor

Bakan Bak, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ev sahipliği yapacağı uluslararası spor organizasyonlarına ilişkin de önemli bilgiler paylaştı. Buna göre;

-2032 Avrupa Futbol Şampiyonası, İtalya ile birlikte organize edilecek.

-2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

-2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türkiye'de düzenlenecek.

-2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için ev sahipliği çalışmaları sürüyor.

-2027'de Avrupa Oyunları organizasyonunda TMOK, İBB beraber organize edecek

-2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları, Mersin'de yapılacak.

Ayrıca başta boks ve güreş olmak üzere birçok branşta uluslararası turnuvaların Türkiye'de düzenlendiğini belirten Bak, "Türkiye, spor organizasyonları alanında artık uluslararası ölçekte bir marka ülke konumuna ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

