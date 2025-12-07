Konya’nın sembol mekanlarından Sille ve Kelebek Bahçesi, Şeb-i Arûs’ta yoğun ilgi görüyor
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya turizmine kazandırılan Tarihi Sille Mahallesi ve Tropikal Kelebek Bahçesi, Şeb-i Arûs törenleri için Konya’ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Başkan Pekyatırmacı: “İlk günden 10 bine yakın misafirimizi Selçuklu’da ağırladık”
Hz. Mevlana'nın 752. vuslat yıldönümü kapsamında düzenlenen anma programlarına katılmak üzere hem yurt içinden hem de yurt dışından Konya'ya gelen misafirler her yıl olduğu gibi bu yılda Mevlana Müzesi'nin ardından Selçuklu'nun öne çıkan turizm destinasyonlarına yöneldi. Selçuklu'nun sembol mekanları olan Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille, Aya Elenia, Zaman Müzesi ve Sille Müzesi en çok ilgi gören noktalar arasında yer alarak ilk günden 10 bine yakın ziyaretçi ağırladı.
Vuslat törenlerinin manevi atmosferini yaşayan misafirler, Selçuklu vizyonunun yansıtıldığı kültürel ve turistik mekanlardan memnuniyetle ayrıldı.
Başkan Pekyatırmacı: "Tüm misafirlerimizi Selçuklu'yu keşfetmeye bekliyoruz”
Selçuklu'nun sembol mekanlarına olan yoğun ilgi sebebiyle tüm ziyaretçilere teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: " Şeb-i Arus programları için Konyamıza gelen tüm misafirlerimizi Selçuklumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Selçuklu'nun kültürel mirasını ve turizm değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Tropikal Kelebek Bahçemizden Sillemize, müzelerimizden tarihi yapılarımıza kadar ilçemizin her köşesi büyük ilgi görüyor. İlk günden yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi misafir ettik. Tüm misafirlerimizi bu güzellikleri keşfetmeye, Selçuklu'nun huzur veren atmosferini yaşamaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
