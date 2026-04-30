- Güncelleme Tarihi:

Konya’ya kış geri mi dönecek? Sıcaklık 10 derece birden değişiyor | Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Konya'da önümüzdeki günlerde hava şartları sert şekilde değişiyor. Meteoroloji verilerine göre şehir genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar ve ani sıcaklık düşüşleri etkili olacak.

KONYA GENELİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ALARMI

30 Nisan Perşembe (bugün) günü Konya merkez başta olmak üzere 31 ilçenin tamamında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, özellikle ani bastıran yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Kısa süreli ancak etkili yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

1 MAYIS'TA YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

1 Mayıs Cuma günü Konya merkezde sağanak yağış beklenirken, bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağışın devam edeceği tahmin ediliyor. Hava koşullarının gün boyu değişkenlik gösterebileceği, yer yer kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanabileceği ifade ediliyor.

SICAKLIKLAR SERT DÜŞECEK

2 Mayıs'tan itibaren 4 Mayıs Pazartesi gününe kadar kuvvetli yağmurun yer yer etkisini artırması bekleniyor. Yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıklarında ciddi düşüş yaşanacak. 24 derece civarında seyreden sıcaklıkların 5 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için günlük hava durumu tahmini:

Bugün  için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°

Cuma Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°

Cumartesi Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°

Pazar Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kaynak: Haber Merkezi

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER