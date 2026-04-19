Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı: Evden kaçak imalathane çıktı

Hatay’da zabıta ekiplerinin kötü kokuyu fark ederek girdikleri evin lokum ve cezerye üretilen kaçak imalathane olduğu ortaya çıktı. Mide bulandıran şartlarda üretilen lokum ve cezerye ekipler tarafından imha edildi ve zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulanması için tutanak tutuldu.

Kırıkhan'da yıkım kararları kapsamında gerçekleştirilen tahliye tebligatı sırasında, bir evden kötü kokular geldiğini fark eden zabıta ekipleri eve girmek istedi. Zabıta ekiplerinin talebi üzerine girilen evin kaçak lokum ve cezerye üretilen bir imalathane olduğu ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemelerde; imalathanenin herhangi bir yasal izin ve denetime tabi olmaksızın, hijyen standartlarının dışında üretim gerçekleştirildiği belirlenirken, üretim şartlarının insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği değerlendirildi. Bunun üzerine ekipler tarafından derhal işlem başlatıldı. Yapılan işlemler kapsamında, kaçak olarak üretilen lokum ve cezerye türü ürünler imha edilirken, işletmeye yönelik idari yaptırımlar uygulandı. Ayrıca ilgili iş yeri hakkında kapatma kararı alınarak faaliyetlerine son verildi. Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!