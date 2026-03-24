Köyde arazideki heyelan nedeniyle yolda derin çatlaklar oluştu
Sivas’ta merkeze bağlı Başıbüyük köyünde arazide meydana gelen heyelan ve yolda oluşan çatlaklar, köylüleri tedirgin etti.
Olay, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Başıbüyük köyü Yenipınar mevkisinde meydana geldi. Eriyen kar ve son günlerde etkili olan yağışların ardından bölgede heyelan yaşandı. Yaklaşık 5 dönümlük bir alanda olan heyelan nedeniyle Başıbüyük köyü ile Çukurbelen bağlantı yolunda derin ve geniş çatlaklar oluştu.
Durumu fark eden köylüler, AFAD ve İl Özel İdare ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yol, tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. AFAD ekipleri, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
YAKLAŞIK 10 METRE KAYMA VAR
Köy muhtarı Rıza Akpolat, çatlakların her geçen gün büyüdüğünü belirterek, endişe duyduklarını söyledi, Akpolat, "Yolda heyelan oldu ve tehlike arz ediyor. Yetkililer geldi baktı. Gereğini yapacaklar.
Yaklaşık 10 metre kayma var. Zaten aşağısı da çukur, toprak oraya gitmiş bir heyelan olmuş. Köylüler tarafından fark edildi. Bana bilgi verdiler. Ben de yetkililere haber verdim. AFAD ve jandarmadan gelip gerekli incelemelerini yaptılar. Yolumuz tekrardan yapılacak. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştık" dedi.
