Kutsal yolculukta zor anlar: Tur şirketi battı yüzlerce kişi mahsur kaldı
İbadet için gittikleri kutsal topraklarda anlaşma yaptıkları tur şirketi tarafından mağdur edilen 177 kişi yurda döndü. Tur şirketinin iflası sonrası kutsal topraklarda mahsur kalan vatandaşlar devlet desteğiyle Türkiye’ye getirildi.

Umre vazifesini yerine getirirken anlaştıkları tur şirketinin ödemelerini yapmaması nedeniyle kaldıkları otellerden çıkarılmak istenen ve Türkiye'ye gelmek için uçak biletleri alınmayan vatandaşların yurda dönmesi için yapılan girişimler olumlu sonuçlandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin girişimleri sonucu 177 kişi, Türk Hava Yollarına ait uçakla gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Havalimanında umreden dönen vatandaşları karanfille karşılayan İnci, gazetecilere, yüzlerce kişinin mağdur olduğunu ve durumu çözmek için büyük bir çaba harcadıklarını söyledi.

"Anlaştıkları tur şirketinin iflas ettiği haberiyle mağduriyet yaşadılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle mağdur vatandaşların Türkiye'ye getirildiğini belirten İnci, şöyle devam etti:

"600'e yakın vatandaşımız umre için gittiği kutsal topraklarda mağdur oldu. Anlaştıkları tur şirketinin iflas ettiği haberiyle mağduriyet yaşadılar. Cumhurbaşkanı'mızın vatandaşlarımızı Türkiye dışında bırakması mümkün değildi ve onun destekleriyle hacılarımızı yurda getirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mıza, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'ne de teşekkür ederiz. Bugün ilk kafile geldi. Bütün hacıları getireceğiz. Buradan otobüslere biniyorlar. Sakarya'ya doğru yola çıkacaklar. Fakat bundan sonra başka firmalar adına benzeri durumlar yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak."

Umreden dönenlerden Mehmet Zeyneloğlu ise yaşanan zorluklara rağmen ibadetlerini yerine getirdiklerini söyledi.

İlk 10 günün iyi geçtiğini belirten Zeyneloğlu, "Gittiğimiz firmanın iflas ettiğini ve bizim otelden çıkmamız gerektiği söylendi. Tabii ki biz orada bir panikledik. Sonra yaptığımız görüşmelerde kendi cebimizden ekstra para verip kaldık. Sonra yurda dönemedik. Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız ve milletvekilimiz araya girdi, biletlerimiz alındı, geldik. Firmaları iflas ettiği için ortada kalan bazı vatandaşlar Medine'ye gidemedi. Bazıları sokakta kaldı, bir süre sonra otellere tekrar yerleştirildi" diye konuştu.

Kaynak: AA

