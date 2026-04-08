GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,606 TL
EURO
52,014 TL
STERLİN
60,008 TL
GRAM
6.904 TL
ÇEYREK
11.731 TL
YARIM
23.393 TL
CUMHURİYET
46.316 TL
GÜNCEL Haberleri

Leyla Aydemir davasında duruşma öncesi dikkat çeken gelişme: Avukatla yollar ayrıldı

- Güncelleme Tarihi:

Leyla Aydemir davasında duruşma öncesi dikkat çeken gelişme: Avukatla yollar ayrıldı
Ağrı’da görülen Leyla Aydemir davasında kritik duruşmaya günler kala anne Şükran Aydemir’in avukatı Erdoğan Tunç ile yollarını ayırdığı ve davayı herhangi bir avukatla sürdürmeyeceği öğrenildi. Gözler 10 Nisan tarihinde yapılacak duruşmaya çevrildi.

Ağrı'da kamuoyunun yakından takip ettiği Leyla Aydemir davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davanın yeniden görüleceği 10 Nisan tarihli duruşmaya sayılı günler kala anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç ile yollarını ayırdığı ve başka bir avukata vekâlet vermeyeceği belirtildi.

Avukat Erdoğan Tunç, yaptığı açıklamada davanın başından bu yana yargı sürecinin etkin ilerlemesi için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, önemli delilleri dosyaya sunduğunu ifade etti. Tunç, bu deliller doğrultusunda Yargıtay tarafından bozma kararı verildiğini ve davanın yeniden görülmeye başlandığını hatırlattı. Bozma kararının ardından yeni bir soruşturma sürecinin başlatıldığını ve bu kapsamda birçok yeni delil elde edildiğini aktaran Tunç, 16 Ocak 2026 tarihinde görülen duruşmada sanık Yusuf Aydemir'in tutuklandığını belirtti.

"Davada ilerleme sağlandıkça aile ve sanık yakınlarından gelen baskılar arttı"

Davada önemli ilerlemeler kaydedildiği bir dönemde görevden alındığını ifade eden Tunç, bu kararın arkasında baskıların olduğunu öne sürdü. Tunç,

"Mavi gözleriyle bütün toplumun hafızasında yer edinen Leyla Aydemir'in cinayet davasını yıllarca takip ettim. Anne Şükran Aydemir'in bana verdiği özel vekâletnameye dayanarak yargı sürecinin eksiksiz ve etkin bir şekilde işlemesi için azami düzeyde çaba gösterdim. Bu davanın faili meçhul bir cinayet olarak kalmasını önlemek için büyük zorluklarla elde ettiğim delilleri dosyaya sundum. Dosyaya sunduğum deliller sayesinde Yargıtay tarafından dosyada bozma kararı verildi. Bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başladı. Bununla da yetinmeyip, sanıkların tekrar beraat etmelerini engellemek için yeni bir soruşturmanın açılmasını sağladım. Bu soruşturma sayesinde birçok yeni delil elde edildi. Bütün bunların ardından 16 Ocak 2026 tarihindeki duruşmada sanıklardan Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verildi ve dava halen devam etmektedir. Davanın ilerleme kaydetmesinden rahatsızlık duyan aile, akraba ve sanık yakınlarının baskısına daha fazla dayanamayan Şükran Aydemir, azilname yoluyla vekâlet ilişkimizi sonlandırmıştır. Yasal mevzuat uyarınca davayı takip etme yetkim kalmamıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme, Yusuf Aydemir hakkında "öldürme" suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı vermişti. 16 Ocak'taki duruşmada dava 10 Nisan'a ertelenmişti.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER