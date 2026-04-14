Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında, 2023 yılında seçim mitinginde belediyenin imkanlarını kullandığı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında Karabük'te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi.

Bakanlık, ilk soruşturmanın eski Fen İşleri Daire Başkanı Aziz Murat Seyrek hakkında açıldığını öğrenildi. Ancak, bu araçları seçim çalışması kapsamında belediye başkanından habersiz kullanılamayacağı düşünülerek Yavaş hakkında yeni soruşturma izni verilmiş oldu.Yavaş'ın Danıştay 1. Dairesine 10 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

BELEDİYE: KESİN BİR AYRIM YAPILMASINI SAĞLAMIŞTIR

Konuya ilişkin ABB'den açıklama geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada karara itiraz edileceği belirtildi.

"Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş; Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır. Kamu imkânları ile siyasi faaliyetler arasında kesin bir ayrım yapılmasını sağlamıştır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." denildi.

KONSER HARCAMALARI

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. ABB ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konser ve teknik hizmet alımlarında, piyasa rayiç bedellerine uygun olmayan ödemeler yapılarak kamu zararına yol açıldığı öne sürülmüştü.

Yavaş, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma izni verilmesine itiraz etmiş ve "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız. Çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur." demişti.

Yavaş, daha önce yaptığı açıklamalarda iddiaların temelsiz olduğunu savunmuştu.

759 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI

Soruşturma dosyasına giren raporlarda, belediye tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin hizmet alımlarının usulüne uygun olmadığı iddia edildi. Söz konusu hizmet alımları için KDV hariç 759 milyon 148 bin 652 lira ödeme yapıldığı, 32 konser hizmet alımının, piyasa rayiç fiyatlarına uygun olmadığı savunuldu.

Raporda aynı zamanda yüklenicilere ödenen bedellerin piyasa rayiç fiyatlarının çok üzerinde olduğu belirtildi.

"154 MİLYON LİRALIK ZARAR''

Zararın yaklaşık olarak 154 milyon 453 bin 221 lira olduğu ifade ediliyor.

MASAK tarafından firmalarla ilgili yapılan araştırmanın raporu da dosyaya girdi. Raporda, üç firmanın belirtilen adreslerde bulunmadığı, adresin sanal ofis olarak faaliyet gösterdiği ve usulsüz fatura kesilen bir adres olabileceği belirtildi. Bir firmanın adresinin, restoran ve eğlence mekanı olduğu, iki firmanın belediyeden aldığı konser paralarının bir kısmını başka bir organizasyon şirketine gönderdiği ifade edildi. Bu firma adını kayıtlı hesaplardan da İ.Ç. ve M.Ö. adlı kişilerin çek tahsilatı yaptığı raporda yer aldı. Yine bu firmanın mal ve hizmet alımı karşılığında ödeme yaptığı altı firmanın ise tek ortaklı yapıya sahip yeni kurulmuş firmalar olduğu belirtilerek şu tespitler yapıldı:

"Faaliyet adreslerinin genel itibarıyla apartman daireleri olduğu ve beyan ettikleri adreslerde olmadıkları, sigortalı şirket çalışanının olmadığı, faaliyet gösterdikleri alanların birbiriyle ve ödeme yapan firmanın faaliyet gösterdiği alanlarla alakasız olduğu ve taraflar arasında gerçekleştiği beyan edilen mal/hizmet alım satımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi."

