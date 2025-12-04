GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Medaş ilçe ilçe duyurdu | Niğde’de yarın bu ilçelerde elektrikler kesiliyor! O ilçeler karanlıkta kalacak

MEDAŞ güncel listeyi paylaştı. Niğde’nin bu ilçelerine yarın elektrik verilmeyecek. Niğde’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte Niğde elektrik kesintileri...

MEDAŞ Niğde'deki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İşte sokak sokak Niğde'de elektrik kesintisi yaşanılacak bölgeler listesi...

Niğde'de yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

Niğde'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek; TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi

