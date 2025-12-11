Mehmet Akif Ersoy tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Mehmet Akif Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltı kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geldi. Bu gelişme sonrası Mehmet Akif Ersoy tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? sorusu da kamuoyunda merak konusu oldu. Peki, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı mı? Mehmet Akif Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Ersoy tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? İşte ayrıntılar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında gözaltı kararı verildi. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Ersoy, "uyuşturucu” başlıklı soruşturma çerçevesinde ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Bu gelişmeler sonrasında "Mehmet Akif Ersoy tutuklandı mı?” ve "Neden gözaltına alındı?” soruları kamuoyunda gündem oldu.

2009 yılında 6 News kanalında muhabirlik yaparak meslek hayatına başlayan Ersoy, yıllar içinde farklı medya kuruluşlarında görev aldıktan sonra 2017'de Habertürk ekibine dahil oldu.

Peki, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı mı? Mehmet Akif Ersoy kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte detaylar...

GAZETECİ MEHMET AKİF ERSOY NEDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI MI?

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, şüphelilerden Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

HABERTÜRK GENEL YAYIN YÖNETMENİ MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra gazetecilik kariyerine 2009 yılında 6 News kanalında muhabir olarak adım attı. Ardından TRT bünyesine katılan Ersoy, 2010'da TRT TÜRK'ün Addis Ababa Temsilcisi olarak görevlendirildi.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi kritik bölgelerde hem TRT temsilcisi hem de savaş muhabiri olarak önemli görevler üstlendi. Aynı dönemde TRT TÜRK'ün Trablus ve Sana muhabirliğini yürüttü. Bu süreçte, 2012'de Muammer Kaddafi ile ölümünden önce gerçekleştirilen son röportajı yapan gazeteci olarak dikkat çekti.

Ersoy, 2012'de TRT'nin Kahire-Mısır Temsilcisi olarak görev aldı. Bir yıl sonra TRT Arapça'da Koordinatör Yardımcılığı görevine getirildi. 2014'te TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı oldu. Bu çalışmalarını 2015 yılında hazırladığı "Zenga Zenga” isimli Muammer Kaddafi belgeseli takip etti. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. 2016'da ise Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.

2017'de Habertürk ekibine katılan Ersoy; Manşet, Nedir Ne Değildir gibi programların moderatörlüğünü yaptı ve uzun süre ana haber bültenini sundu. Bu dönemde Türkiye sınır hattı başta olmak üzere Afganistan, Libya ve Filistin gibi pek çok sıcak bölgede sahadan yaptığı yayınlarla tanındı.

2022 yılında Show TV ana haber sunucusu Pınar Erbaş ile evlenen Mehmet Akif Ersoy'un "Tünel – Gazze'de Yaşamak” adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi