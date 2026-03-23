Mehmet Akif Ersoy’un 7 kitaptan oluşan şiir külliyatının adı olan “Safahat“ ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Mehmet Akif Ersoy'un 1911 ile 1933 yılları arasında yayımladığı yedi kitabın birleşimi olan bu dev eser, ismini ilk kitaptan alır. Arapça kökenli bir kelime olan Safahat, dil bilgisi açısından "safha" kelimesinin çoğuludur.

"Safahat" kelimesinin anlamı nedir?

Kelime anlamı olarak "Safhalar", "Evreler", "Aşamalar" veya "Yüzler/Görünümler" anlamına gelir.

Eserin içeriğiyle bağlantılı olarak bu isim şu derin anlamları taşır:

  • Hayatın Safhaları: Mehmet Akif, bu isimle toplumun içinden geçtiği farklı dönemleri, sosyal hayatın çeşitli katmanlarını ve bireyin ruhsal evrelerini kastetmiştir.

  • Görünümler: Kitap, dönemin Osmanlı toplumunun panoramasını sunduğu için "hayattan tablolar" veya "manzaralar" anlamında da yorumlanır.

  • Yedi Kitap: Külliyat; Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım ve Gölgeler bölümlerinden oluşur. Bu yedi farklı "safha", şairin düşünce dünyasının ve memleket meselelerine bakışının gelişimini simgeler.

