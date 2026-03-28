Menülerde içerik belirtme zorunluluğunun ayrıntıları belli oldu
Restoran, kafe ve kantin gibi işletmeler, gıdaların içerikleri ile alerjen bilgilerini menüler, duvar tahtaları ve broşürlerin yanı sıra dijital ekranlar veya karekod (QR) aracılığıyla da sunabilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.
Güvenilir gıda süreçlerinde büyük bir yeniliğin hayata geçirildiği vurgulanan paylaşımda restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde, menülerin yanında gıdaların içeriklerini ve alerjen bilgilerini belirtme zorunluluğunun getirildiği ifade edildi.
Paylaşımda restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde gıdaların içerik ve enerji (kalori) değerlerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu bilgiler menülerde, duvar tahtalarında, broşürlerde, dijital ekranlarda veya karekod (QR) aracılığıyla sunulabilecek. Bilgiler karekod ile veriliyorsa işletmelerin görünür bir yere 'Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur.' yazısını asması zorunludur. Tüketicinin bilinçli seçim yapmasını sağlamak, alerjenlerden korumak, dini, sağlık veya kişisel tercihlere uygun seçimleri kolaylaştırmak amaçlanıyor."
